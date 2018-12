Interior

O Governo está determinado em reforçar o sentimento de segurança no interior do país, também como forma de conseguir repovoar territórios mais desfavorecidos, afirmou hoje o secretário de Estado da Valorização do Interior.

Em entrevista à agência Lusa, aproximadamente dois meses após o início de funções, João Paulo Catarino disse que o Governo está "progressivamente a aumentar os elementos de segurança, nomeadamente da GNR", no interior, e sublinhou que irá continuar a fazê-lo.

"As pessoas que hoje entram para a GNR têm de ter consciência de que a GNR não tem competência territorial - ou tem menos - nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e nas cidades. E quem entra e se propõe a entrar para a GNR tem de ter consciência de que vai trabalhar para estes territórios do interior. É isso que temos de fazer com a GNR e com outros organismos públicos", avisou.