Interior

O secretário de Estado da Valorização do Interior admitiu hoje que o Itinerário Complementar (IC) 31 é uma via muito importante para o país, sobretudo pela ligação rodoviária que permitirá entre as capitais ibéricas, Lisboa e Madrid.

"Julgo que é uma via muito importante para o país, não só para a região [Castelo Branco], mas para aproximar Lisboa de Madrid por via rodoviária. Mas serão o estudo e o Programa Nacional de Infraestruturas que vão dizer se é ou não", afirmou João Paulo Catarino em entrevista à agência Lusa.

O IC31 é um itinerário complementar planeado para ligar a autoestrada A23 à fronteira espanhola através das termas de Monfortinho, chegou a ser classificado pelo Governo de José Sócrates como uma obra prioritária e foi mesmo considerado no Plano Regional de Ordenamento do Território como uma via estratégica para a região Centro do país.