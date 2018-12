Interior

O secretário de Estado da Valorização do Interior defendeu hoje que o turismo tem de deixar retorno económico também nos territórios mais desfavorecidos e não apenas no litoral.

"Queremos que os turistas que estão a chegar a Lisboa, Porto e Algarve possam percorrer o território nacional e deixar algum retorno económico nestes territórios. As pessoas que vivem nestes territórios não são meros figurantes do turismo do litoral", disse João Paulo Catarino, em entrevista à agência Lusa.

O país, de acordo com o governante, "tem de criar condições" para que haja atividade económica no interior através deste setor.