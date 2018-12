Interior

O especialista em território e inovação Eduardo Anselmo de Castro defende que Portugal precisa de uma política nacional integrada e persistente de pelo menos duas décadas que leve empresas, jovens imigrantes e serviços para o interior, invertendo o despovoamento.

De acordo com o especialista, da Universidade de Aveiro, com essa política nacional ainda é possível "inverter uma dinâmica muito antiga e que tem muita força", um "processo com dezenas e dezenas de anos", muito relacionado com a emigração, que levou principalmente a população jovem ativa.

O problema é "muito grave, com défices estruturais que mudam muito lentamente", mas "neste momento há sinais de que o Governo e as forças políticas querem mudar" a situação, afirmou à Lusa, salientando esperar que esta vontade se mantenha nos governos que vierem, sejam eles quais forem, "porque isto não é coisa para meia dúzia de anos".