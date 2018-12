Interior

A especialista em políticas do território Stella Bettencourt da Câmara defende que, para combater o despovoamento do interior, será preciso apostar em atividades como o turismo, deslocalizar serviços e ouvir as propostas das pessoas, principalmente jovens, para as suas terras.

Stella Bettencourt da Câmara, doutorada em Gerontologia Social e docente no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, destacou que a situação não é de agora, "já vem de há muito tempo", fruto da emigração do século passado, com a saída de pessoas, sobretudo jovens, para as grandes cidades e também para outros países.

"Porque é que as pessoas não estão lá, porque é que as pessoas não se fixam? Em parte, porque também não há infraestruturas e serviços; por outro lado, para que haja infraestruturas e serviços, nomeadamente emprego para os mais jovens, é preciso haver pessoas. Não há pessoas, não há o resto; não há o resto, não há pessoas", afirmou à Lusa.