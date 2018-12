Actualidade

Dois portugueses lançaram uma 'startup' de moda centrada na economia circular, o que quer dizer que reaproveitam tecidos de marcas de "grande notoriedade e prestígio" e criam peças de decoração com a técnica de 'patchwork'.

Com um investimento inicial de 50 mil euros e com o início de vendas previsto para o final de janeiro, o projeto recebeu o nome de "The Thinker and the Sinner", que na tradução para português resulta em "O Pensador e o Pecador".

Na base do 'batismo' está a visão dos fundadores António Peres e Paulo Julião sobre qual o público alvo da sua 'startup': "São os "pecadores", os "sinners", que fazem um investimento numa peça decorativa e que não se deixam vencer pelo lado pensador. Tudo vale no prazer de possuir um dos nossos produtos, super aspiracionais, com garantia de qualidade de seis meses".