Actualidade

Perto de 2.000 pessoas foram identificadas em França no sábado no âmbito dos protestos dos "coletes amarelos" que levaram às ruas cerca de 136.000 manifestantes, indicou hoje o Ministério do Interior.

As interpelações deram origem a mais de 1.700 detenções, segundo o balanço definitivo do quarto grande dia de manifestações daquele movimento, que começou há algumas semanas em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis.

Os dados divulgados antes pelo Ministério davam conta de 1.723 pessoas identificadas em todo o território francês e de 1.200 detidos.