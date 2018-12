Actualidade

As cinco confederações sindicais representativas (CGT, CFDT, FO, CFE-CGE e CFTC) e as três organizações patronais (Medef, CPME e U2P) são recebidas na segunda-feira pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, no Eliseu, indicaram hoje fontes sindicais.

O Eliseu anunciou, por seu turno, que Macron vai receber na mesma altura os presidentes do Senado, Gérard Larcher, da Assembleia Nacional, Richard Ferrand, e do Conselho Económico, Social e Ambiental (CESE), Patrick Bernasconi.

"O Presidente da República pretende reunir o conjunto das forças políticas, territoriais, económicas e sociais neste momento grave que a Nação atravessa, para ouvir (...) as suas propostas e com o objetivo de as mobilizar para agir", explicou a mesma fonte.