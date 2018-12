Actualidade

O Nacional e o Boavista empataram hoje 0-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, um resultado que impediu a equipa madeirense de somar a terceira vitória seguida.

A equipa do Funchal, que contabiliza dois empates e duas vitórias nas últimas quatro jornadas, mantém-se no 12.º lugar, agora com 13 pontos, e fora da zona de despromoção.

O Boavista acumala já cinco jornadas sem vencer e segue no 14.º lugar, com 10 pontos, somente um acima da 'linha de água'.