Metro do Porto para a partir das 00

A rede do Metro do Porto vai encerrar a partir das 0:00 de segunda-feira até às 06:00 de terça-feira devido à greve dos condutores das composições, adiantou hoje à Lusa fonte da empresa de transporte público.

"Devido à greve dos agentes de condução e não tendo sido decretados serviços mínimos, a rede do Metro do Porto está encerrada em todas as linhas na segunda-feira", afirmou a fonte.

Em 16 anos de existência, esta é a primeira vez que a operação da Metro do Poro vai parar devido a uma greve.