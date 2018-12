Actualidade

A Comissão Distrital da Proteção Civil do Porto indicou hoje que as corporações de bombeiros do distrito estão a reportar para o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), ignorando o apelo da Liga dos Bombeiros Voluntários (LBP).

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil do Porto, Marco Martins, disse que até às 16:00 horas de hoje 43 dos 45 corpos de bombeiros do distrito estavam a reportar as ocorrências.

O responsável, que é também presidente da câmara de Gondomar, elogiou o comportamento dos operacionais e comandantes, classificando o apelo da LBP de suspender as comunicações, de "irresponsável".