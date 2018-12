Actualidade

A Comissão de Inquérito da Arrábida defende que seja declarado nulo um deferimento de 2009 e os atos seguintes que viabilizaram uma obra privada na escarpa, reconhecendo uma "relação" com o Parque da Cidade sem "intervenção" de Rui Rio.

O "Relatório Final" da Comissão de Inquérito da Assembleia Municipal (AM) do Porto, que ainda não foi votado e a que a Lusa teve hoje acesso, aponta vários fundamentos legais para a autarquia "ponderar seriamente declarar a nulidade do deferimento do Pedido de Informação Prévia [PIP] de 13 de fevereiro de 2009 [no segundo mandato de Rui Rio], e consequente procedimento administrativo" da obra em curso, nomeadamente por estar em causa uma construção "15% superior" à que recebeu luz verde da autarquia em 2002.

Mandatando o presidente da AM para remeter o documento ao Ministério Público (MP), a comissão "reconhece" uma "relação" entre os processos da Arrábida e do Parque da Cidade, notando "que a principal motivação política" do PIP de 2009, relativo à escarpa, foi "a de que o seu deferimento era condição negocial para a assinatura dos acordos judiciais e extrajudiciais do Parque", sem que Rui Rio, atual líder do PSD e ex-presidente da autarquia, tivesse "qualquer intervenção na matéria".