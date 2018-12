Actualidade

O Sporting somou hoje a quarta vitória seguida na I Liga de futebol, ao derrotar em casa o Desportivo das Aves, por 4-1, na 12.ª jornada, e conservou o segundo lugar, a dois pontos do FC Porto.

Na estreia de Marcel Keizer em jogos no Estádio José Alvalade, o Sporting viu-se a perder, após um golo de Rodrigo Defendi (17 minutos), mas deu a volta e somou a quarta vitória sob comando do treinador holandês, segunda no campeonato.

Bas Dost marcou por duas vezes (40 e 48), a primeira de grande penalidade, e passou para o topo da lista de marcadores da Liga, com oito golos, enquanto Nani (45+1) e Diaby (59) fizeram os restantes tentos, o último já depois de o Sporting estar reduzido a 10, por expulsão de Acuña (57).