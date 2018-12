Actualidade

O Governo vai alocar 15 milhões de euros ao ACESSO+, um projeto-piloto que visa a promoção de acessibilidade inclusiva através do apoio aos municípios no melhoramento das acessibilidades, indicou hoje a tutela.

De acordo com informação sobre o ACESSO+, à qual a Lusa teve acesso, a linha de financiamento de 15 milhões de euros servirá para apoiar iniciativas que visem a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, particularmente pessoas com deficiência, aos espaços e edifícios públicos, bem como assegurar a mobilidade no interior destes.

O programa em causa é assegurado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, bem como pelo Ministério do Planeamento e Infraestruturas.