Migrações

O Chile anunciou no domingo que vai rejeitar a adoção do primeiro pacto global para a migração e que não vai estar representado na conferência intergovernamental que se realiza entre hoje e terça-feira em Marraquexe, Marrocos.

O país sul-americano é, por esta altura, o nono país a rejeitar o processo, após a aprovação do texto em 13 de julho, em Nova Iorque. Estados Unidos, Israel, Polónia, Áustria e República Checa estão entre os países que rejeitam este pacto global e já anunciaram que não vão assinar o texto na conferência que conta com a participação de dois terços dos 193 países-membros da ONU.

Num comunicado divulgado pelo subsecretário do Interior chileno, Rodrigo Ubilla, lê-se que o Governo do Chile "decidiu não participar nas reuniões de segunda e terça-feira em Marraquexe para deixar claras (...) as suas diferenças objetivas com este Pacto".