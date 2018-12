Actualidade

Mais do que 'jihadismo' ou motivações puramente religiosas, os ataques no Norte de Moçambique revelam problemas locais ligados à pobreza e assumem uma lógica de "revolta popular", defende o especialista em assuntos africanos Eric Morier-Genoud.

Manifestando "muitas dúvidas" sobre quem está, de facto, envolvido nos ataques, o investigador da Queen's University de Belfast (Irlanda) considerou que o problema é sobretudo local.

"Parte dos insurgentes poderão ter uma agenda religiosa, mas não é semelhante ligadoaao Al-Shabab [grupo terrorista islâmico que atua sobretudo no sul da Somália] ou ao Estado Islâmico. Ninguém sabe ao certo se há ligações com um 'jihadismo' que vem da costa do norte de África ou de outro lado ou se é um levantamento popular. O próprio governo tem declarações contraditórias sobre o assunto e referiu que estamos que estamos a assistir a problemas de criminalidade. Os atacantes também não fazem declarações públicas", comentou o académico.