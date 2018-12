Interior

O Turismo está "a cumprir bem" o seu papel no combate ao despovoamento, disse hoje o presidente da Turismo Centro, Pedro Machado, que vaticina que "o luxo do século XXI vai ser o Interior de Portugal".

O líder da Entidade Regional que agrupa cem municípios do Centro do país, muitos deles situados em territórios de baixa densidade, considera que o Interior tem valores exclusivos que asseguram o seu futuro como destino turístico de exceção, capaz de atrair visitantes de todo o mundo.

"A melhor parte do melhor destino do mundo é o Interior do país", garante Pedro Machado, numa referência ao facto de Portugal ter sido escolhido esta semana, pelo segundo ano consecutivo, como o "melhor destino turístico do mundo", de acordo com os prémios World Travel Awards.