Interior

Portugal assiste a um número crescente de zonas do território "nos cuidados paliativos", com as políticas públicas para o interior a não conseguirem ir para lá da construção de piscinas, campos de futebol e requalificação de edifícios, alerta uma investigadora.

"Podemos afirmar, sem exagero, que o país tem um número crescente de parcelas nos cuidados paliativos ou que tendem para a morte económica e social", afirma a investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade de Évora Paula Reis.

A investigadora, que fez uma tese de doutoramento sobre as Aldeias Históricas (rede de localidades situadas no interior da região Centro), tece um diagnóstico preocupante sobre o interior do país: "Trata-se de territórios superdependentes dos fundos comunitários, demograficamente moribundos, sem atividade económica, despovoados e abandonados, sem expectativas de um futuro melhor ou, pelo menos, diferente".