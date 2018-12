Interior

As políticas públicas em torno de projetos como as redes de Aldeias Históricas e Aldeias do Xisto levaram à criação de "aldeias-museu", espaços requalificados mas vazios e sem pessoas, alerta a investigadora Paula Reis.

"Estes aglomerados rurais tornaram-se num novo universo simbólico para o consumo urbano, ou seja, o espaço rural deixou de ser agrícola e tornou-se um espaço multifuncional associado a novas atividades como o turismo e o lazer", constata a investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade de Évora Paula Reis, considerando que na retaguarda desses imaginários sobre o mundo rural se escondem, "com o alto patrocínio das políticas públicas, os insucessos destas múltiplas iniciativas de desenvolvimento dos territórios rurais, através das supostas novas funcionalidades".

Para Paula Reis, "é preciso ter coragem e admitir que todas estas reestruturações, reconfigurações e reinvenções não têm representado, para este rural profundo, alternativas eficientes".