Interior

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), Carlos Cortes, criticou hoje que as pessoas do interior não tenham o mesmo acesso à saúde do que os utentes do litoral.

O dirigente disse à agência Lusa que "estes portugueses, que infelizmente são classificados de segunda, quando se trata do acesso à saúde não têm as mesmas oportunidades do que um doente do litoral".

"Por mais que se tente dar a volta, por mais que se fale em vias de comunicação, com vias mais modernas a ligar o interior, a verdade é que não é a mesma coisa", acrescentou Carlos Cortes, destacando a maior dificuldade na contratação de profissionais.