Actualidade

A literatura lusófona está "numa certa periferia linguística" a nível internacional, apesar de o português ser uma das línguas mais faladas do mundo, considera Ondjaki, um dos escritores angolanos mais conhecidos em Portugal.

"Nós, os do mundo da língua portuguesa, lemo-nos", mas as traduções do português não são suficientes para saírem desse universo, comparadas com a dimensão de outras expressões linguísticas, como inglês ou o francês, reflete o escritor.

Ondjaki, nascido sob o nome Ndalu de Almeida, deu uma entrevista à agência Lusa, em Nova Iorque, poucos dias depois de ter visitado a Feira do Livro de Guadalajara, que decorreu no México, entre 24 de novembro e 02 de dezembro, e que tinha Portugal como convidado de honra.