Actualidade

A comunidade intermunicipal da Região de Coimbra (CIM/RC) vai criar, no município de Penela, um Centro de Competências Geoespacial de cadastro do território, que reúne, numa mesma entidade, agentes económicos, investigadores universitários e entidades da administração pública.

De acordo com informação disponibilizada à agência Lusa pela CIM/RC, a nova unidade, a ser instalada no Habitat de Inovação Empresarial nos Setores Estratégicos de Penela (HIESE), pretende ser um "fórum de partilha e articulação de conhecimentos, capacidades e competências", potenciando a cooperação dos envolvidos.

O Centro de Competências Geoespacial nascerá no âmbito do Programa de Valorização do Interior, derivando concretamente das necessidades identificadas em "criar um sistema de informação cadastral, com informação em tempo real, ter uma ferramenta indispensável de suporte a políticas de gestão e ordenamento do território e ter uma estrutura ligeira e dinâmica que interaja com o conhecimento científico com poder central e local", adianta a nota da CIM/RC.