Actualidade

A Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza apelou hoje ao Governo português para que coloque em prática medidas que cumpram os objetivos definidos para setores prioritários de ação e produção de eletricidade e mobilidade.

O apelo da Quercus surge hoje na sequência da divulgação do Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, divulgado no âmbito da cimeira do clima das Nações Unidas que decorre em Katowice, na Polónia, e em que Portugal surge no 17.º lugar (desempenho elevado).

Na sequência dos bons resultados e da apresentação pelo Governo português, na semana passada, do "Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050" (que defende que a próxima década será decisiva para Portugal ser neutro nas emissões carbónicas, com mais setores da economia a virarem-se para a eletricidade produzida a partir de fontes renováveis), a Quercus apela à ação.