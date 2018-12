Brexit

(CORREÇÃO NO TÍTULO E NO 1.º PARÁGRAFO) Bruxelas, 10 dez (Lusa) - O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decidiu hoje que o Reino Unido tem a capacidade de revogar de forma unilateral a decisão de saída da União Europeia.

A decisão do tribunal, com sede no Luxemburgo, foi anunciada um dia antes da data prevista para a votação do acordo com a União Europeia (UE) sobre a retirada do Reino Unido do bloco europeu no Parlamento britânico, no qual a primeira-ministra, Theresa May, não tem garantido o apoio necessário para aprová-lo.(NOVA VERSÃO PARA CLARIFICAR NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO QUE O REINO UNIDO TEM A CAPACIDADE DE REVOGAR A DECISÃO DE SAIR DA UE).

CSR // SB