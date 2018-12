Actualidade

O festival Abril Dança, que decorre em Coimbra, vai reforçar para a edição de 2019 as parcerias com instituições e escolas da região ligadas à dança, informou hoje o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV).

A edição de 2019 do Abril Dança vai contar com uma "parceria ampliada com as escolas e instituições da região de Coimbra ligadas à dança", informou hoje o TAGV, uma das entidades que produz o festival, juntamente com o Convento São Francisco (espaço cultural gerido pela Câmara de Coimbra).

Segundo a nota de imprensa enviada à agência Lusa, a edição de 2019 integra "propostas coreográficas construídas à escala dos alunos e das instituições, numa deambulação entre públicos e espaços de apresentação".