Actualidade

Mais de duas dezenas de ligações ferroviárias, entre Intercidades e Alfa-Pendulares, serão suprimidas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de janeiro de 2019, à semelhança de anos anteriores, devido à fraca procura.

De acordo com informação prestada à agência Lusa, "nos dias 24 e 31 de dezembro não circulam os comboios dos horários do final da tarde e princípio da noite, enquanto que nos dias 25 de dezembro e 01 janeiro, não circulam os comboios do início da manhã".

A CP informa na sua página na Internet que no período de Natal e de Ano Novo, nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de janeiro de 2019, não se efetuam alguns comboios Alfa Pendular/Intercidades, Regional/InterRegional e comboios Urbanos de Coimbra e Internacional.