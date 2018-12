Actualidade

A greve de hoje dos "cerca de 200" profissionais da ViaPorto ao serviço da Metro do Porto teve uma "adesão entre os 98% e os 99%", levando a uma paralisação quase total, segundo o sindicato.

Em declarações à Lusa, Rui Pedro Pinto, do Sindicato Nacional dos Maquinistas, explicou que "o metro não está a circular" a não ser "no troço entre a Póvoa de Varzim e a estação Fonte do Cuco [na zona da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos]", onde estão a operar "duas a três composições, de hora a hora".

Contactada pela Lusa, fonte da Metro do Porto explicou hoje que estas composições que circulam naquele troço da Linha da Póvoa "são conduzidas por agentes que não aderiram à greve".