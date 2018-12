Actualidade

A petrolífera italiana Eni anunciou hoje nova descoberta de petróleo no campo Afoxé, no Bloco 15/06, no offshore de Angola, que poderá representar uma produção total entre 170 e 200 milhões de barris de crude.

"Em Afoxé-1 NFW, a Eni alcançou uma nova descoberta de petróleo, localizada a sudeste da área do Bloco 15/06, a aproximadamente 120 quilómetros da costa, 50 quilómetros a sudoeste de Olombendo FPSO e a 20 quilómetros a oeste do local onde foi confirmada a mais recente descoberta de Kalimba-1", refere a petrolífera em comunicado.

Os testes ainda não estão completosm mas as pesquisas intensivas já feitas indicam para uma capacidade de produção de 5.000 barris de petróleo por dia.