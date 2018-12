Actualidade

A associação de lesados do Banif ALBOA congratulou-se hoje com a solução encontrada pelo Governo para reduzir as perdas sofridas pelos lesados não qualificados da instituição, desmarcando a manifestação que estava agendada para terça-feira.

Em comunicado, a ALBOA diz que a solução encontrada pelo Governo representa "aquela luz ao fundo do túnel que dá esperança a vários milhares de cidadãos (na sua esmagadora maioria de fracos recursos e generalizada iliteraria financeira) de que se encontre finalmente uma solução que tarda e que, a concretizar-se, como se espera, será a todos os títulos justa".

Por esta razão, a associação decidiu desmarcar a manifestação agendada para terça-feira, tendo já dado diretrizes de desmobilização.