Bombeiros

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, considerou hoje em Leiria que o diferendo entre o governo e os bombeiros é "mais um caso de incompetência" e é "muito preocupante".

"Este é mais um caso em que o governo mostra incompetência, incapacidade e arrogância, o que depois dificulta muito a vida e encontrar as soluções para o nosso país", sustentou Assunção Cristas à margem da participação num debate do Parlamento dos Jovens, realizado no Colégio Conciliar Maria Imaculada (CCMI), em Leiria.

A presidente do CDS-PP considerou ainda "muito preocupante" a falta de entendimento entre as duas partes, reforçando que a "falta de diálogo mostra a incompetência do governo a gerir um diálogo que seja fluído e que vá ao encontro das respostas que são necessárias".