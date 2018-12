Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, afirmou hoje, no Porto, que "não faz sentido" os médicos operarem sozinhos nos hospitais onde decorre a greve dos enfermeiros em blocos operatórios, porque não se está a viver "nenhuma situação de catástrofe".

"A situação que foi levantada pelo presidente dos administradores hospitalares é uma situação que não faz sentido", considerou o bastonário no final de uma reunião com os diretores clínicos de cinco hospitais onde decorre a greve.

No final do encontro, Miguel Guimarães quis "tranquilizar" os doentes com "situações mais complexas", afirmando que "tudo está a ser feito pelos hospitais, pelo Serviço Nacional de Saúde, para que as suas situações sejam resolvidas o mais rapidamente possível, dentro daquilo que são os tempos clinicamente aceitáveis".