Bombeiros

O CDS-PP vai pedir a audição, no parlamento, do ministro da Administração Interna, Liga dos Bombeiros e Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) para tentar esclarecer o conflito do Governo com os bombeiros, foi hoje anunciado.

A posição foi expressa pelo deputado centrista Telmo Correia, no parlamento, após um fim de semana de conflito público entre o Governo e os bombeiros, que deixaram de participar na estrutura da ANPC, em rutura com o executivo contra os diplomas aprovados pelo sobre as estruturas de comando.

Telmo Correia repetiu o que já dissera no domingo, acusando o ministro Eduardo Cabrita de proferir "declarações irresponsáveis" ao classificar a decisão de liga dos bombeiros de "absolutamente irresponsável".