A ViaPorto, responsável pela operação da Metro do Porto, acusou hoje o Sindicato dos Maquinistas de "intransigência" nas negociações para cancelar a greve naquele meio de transporte, porque "não quis chegar a acordo" e "exigiu sempre mais".

Em declarações à Lusa, Luís Cabaço Martins, administrador da ViaPorto, garantiu que foi "impossível travar a greve" de hoje dos condutores devido à "intransigência" do Sindicato Nacional dos Maquinistas (SMAQ), nomeadamente quanto a "incrementos salariais totais acima dos sete por cento" e a "uma desconformidade total com as condições do concurso" vencido pela empresa para operar o Metro.

O responsável explicou que a empresa decidiu hoje "concentrar" na linha da Póvoa os "cerca de 12" condutores que não fizeram greve, para o Metro operar entre aquele local e a Fonte do Cuco (Senhora da Hora, concelho de Matosinhos), a uma "frequência de 25 minutos em hora de ponta", por ser a zona "que tem menos oferta e alternativas de transporte".