Actualidade

Angola conta com a cooperação de Portugal e da Interpol, entre outros países e instituições, no apoio ao processo de repatriamento de capitais angolanos transferidos ilegalmente para o exterior, disse hoje o ministro do Interior.

Ângelo da Veiga Tavares, que falava na abertura de uma conferência intitulada "Corrupção - Um Combate de Todos para Todos", que decorre hoje no Anfiteatro do Palácio da Justiça, em Luanda, salientou que o Angola já está a contar também, no processo de repatriamento voluntário de capitais, cujo prazo dado em julho termina a 26 deste mês, com o apoio de outros países, como os Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Suíça e Emirados Árabes Unidos.

"Esperamos que aqueles que beneficiaram destes esquemas aproveitem a complacência legal colocada à sua disposição e dela lancem mão, recordando-lhes a máxima popular 'quem tudo quer, tudo perde', pois o Executivo e o Presidente [de Angola, João Lourenço] estão determinados neste processo", afirmou.