Actualidade

Uma falésia no Bom Sucesso, no concelho de Óbidos, que estava a ser monitorizada desde agosto devido ao risco de derrocada, ruiu hoje sem causar vítimas, divulgou o Serviço Municipal de Proteção Civil.

A derrocada da falésia, conhecida como "Rocha do Gronho", aconteceu "pouco depois das 10:00", numa zona "que já se encontrava interditada e cuja sinalização foi reforçada na sexta-feira devido ao aumento do perigo", disse à agência Lusa Carlos Silva, comandante municipal do Serviço de Proteção Civil de Óbidos.

A rocha, cujo perigo de derrocada "tinha sido identificado antes do verão", estava a ser monitorizada "desde agosto", altura em que foi colocada "sinalização de alerta para o perigo de queda de sedimentos".