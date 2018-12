Actualidade

O Desportivo de Chaves e o treinador Daniel Ramos chegaram a acordo para a rescisão de contrato "por mútuo acordo", anunciou hoje o clube transmontano, último classificado da I Liga portuguesa de futebol.

"O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que, por mútuo acordo, o treinador Daniel Ramos cessou funções nesta Sociedade Desportiva", informou o conjunto 'flaviense' na página oficial na Internet.

O treinador, de 47 anos, que tinha contrato até ao final da temporada 2019/2020, deixa a equipa transmontana após 12 jornadas no escalão principal do futebol português, no último lugar, com sete pontos, a três da primeira equipa acima da zona de despromoção.