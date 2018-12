Actualidade

A Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) acolhe terça-feira, em Caparide, Cascais, o primeiro seminário sobre competências para o século XXI, para diagnosticar políticas tendentes a orientar sistemas educativos em matérias como comunicação em línguas materna e estrangeira.

"Hoje em dia, as competências mais importantes não é apenas do conhecimento, mas a própria diversidade cultural e relacional com os outros e a capacidade de integrarmos conhecimentos diferentes. Tudo isto são competências fundamentais. Esta aproximação vai favorecer esse debate sobre o que são as competências para o século XXI", explicou a diretora do escritório em Lisboa da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura, Ana Paula Laborinho.

No Seminário Técnico "Competências e Capacidades para o século XXI na Ibero-América", uma iniciativa da OEI e do Ministério da Educação de Portugal, "pretende-se partilhar e conhecer melhor o que vários países do espaço ibero-americano estão já a implementar", também competências digitais e matemáticas, sociais e cívicas e expressão cultural.