Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros português lembrou hoje que há "várias saídas possíveis" caso o parlamento britânico não aprove o acordo do 'Brexit', nomeadamente a de o Reino Unido retirar o pedido de saída da União Europeia (UE).

"Eu, como ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, não devo interferir no processo político interno ao Reino Unido. O que posso dizer é que como o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) hoje tornou claro é que há várias saídas possíveis se a decisão final do Reino Unido for no sentido de não aprovar o acordo que negociou", observou.

Augusto Santos Silva, que falava aos jornalistas em Bruxelas, no final do Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE, referia-se ao adiamento da votação do acordo do 'Brexit' no parlamento britânico, para evitar o mais que previsível 'chumbo' do texto, e ao acórdão de hoje do TJUE, no qual aquela instância decidiu que Londres tem a capacidade de revogar de forma unilateral a saída do bloco comunitário.