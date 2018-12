Actualidade

O presidente da Comissão de Inquérito da Arrábida, Miguel Pereira Leite, lamentou hoje, em comunicado divulgado pela Câmara do Porto, "que uma proposta de relatório, elaborada pelo relator" tenha sido "divulgada antes de ser lida pelos restantes membros".

"A maioria dos membros da comissão [no total são cinco], pelos contactos já estabelecidos, não se revê em muitas das 'conclusões' e 'considerações' da proposta de relatório", esclarece o presidente da Assembleia Municipal (AM) do Porto, eleito pelo movimento independente Rui Moreira, a propósito da comissão eventual "criada para apurar da legalidade dos procedimentos da [empresa] Arcada [na Arrábida] e sua relação com os Acordos do Parque da Cidade.

No "Relatório Final" do relator escolhido por unanimidade, que ainda não foi votado e a que a Lusa teve acesso no domingo, escreve-se que "a Comissão Eventual da Arrábida, em cumprimento do mandato que lhe foi confiado pela AM do Porto, conclui mandatar o presidente da AM, Miguel Pereira Leite, para que remeta o presente relatório final para os serviços do Ministério Público".