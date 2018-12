Actualidade

A exposição da terceira edição do Prémio Paula Rego, com uma seleção de 34 obras de alunos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), vai ser inaugurada na quinta-feira, foi hoje anunciado.

De acordo com a Casa das Histórias Paula Rego, que lançou o prémio em parceria com a FBAUL, o concurso visa premiar o talento dos alunos para contar uma história através do desenho.

A exposição tem curadoria de Catarina Alfaro, coordenadora da Casa das Histórias, e a seleção de obras dos alunos foi feita pela própria Paula Rego, artista portuguesa radicada em Londres, sendo o valor do galardão de mil euros.