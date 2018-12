Actualidade

O Tribunal Constitucional arquivou o processo contra o ministro Siza Vieira por violação da lei das incompatibilidades de titulares de cargos políticos, justificando a decisão com o facto de o cargo já não existir, revela o acórdão hoje publicado.

Em apreciação estava o facto de Siza Vieira ter acumulado o cargo de ministro Adjunto, em 2017, com as funções de sócio de uma empresa de transação de bens imobiliários que abriu com a mulher, um dia antes de tomar posse, o que configuraria uma violação da lei das incompatibilidades, que obriga os membros do Governo a um regime de exclusividade.

O acórdão hoje publicado na página do Tribunal Constitucional (TC) na Internet justifica o arquivamento com a "inutilidade superveniente" do referido processo, uma vez que Siza Vieira já não é titular do cargo que deu origem à incompatibilidade.