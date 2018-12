Actualidade

O secretário de Estado das Infraestruturas anunciou hoje, em Paredes, que o Plano Nacional de Investimentos PNI 2030 vai contemplar a realização de um estudo para uma nova linha férrea no Vale do Sousa.

"Posso aqui dizer, será devidamente aprofundado este projeto da linha do Vale do Sousa no decurso do PNI 2030, na componente dos estudos, em articulação com a Infraestruturas de Portugal [IP] e as câmaras municipais envolvidas no projeto", afirmou Guilherme d'Oliveira Martins.

O secretário de Estado discursava para algumas centenas de pessoas que hoje assistiram em Rebordosa, Paredes, à apresentação de um estudo preliminar para a construção de uma linha de caminho de ferro que ligue Valongo a Felgueiras, passando pelos concelhos de Paredes, Paços de Ferreira e Lousada.