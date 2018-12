Actualidade

A fauna antártica está ameaçada por agentes patogénicos espalhados pelos humanos em latitude polares, segundo um estudo do Instituto de Investigação da Biodiversidade da Universidade de Barcelona e do Instituto de Investigação e Tecnologia Agroalimentares.

O estudo, que identificou bactérias do género 'salmonella' e 'campylobacter' de origem humana em aves marinhas dos ecossistemas antárticos e subantárticos, explica que estes agentes que causam infeções frequentes nas pessoas são adquiridos pelas aves marinhas costeiras em contacto com humanos ou com o gado, e dispersam-se ao largo do oceano do sul.

O trabalho, publicado na revista "Science of the Total Environment", também alerta que cada vez é mais fácil introduzir agentes infecciosos em regiões remotas que poderão originar mortandades em massa nos ecossistemas mais extremos do mundo.