Actualidade

Os trabalhadores do Grupo Plural Entertainment decidiram hoje avançar com uma nova greve, ainda este mês, depois de a administração daquela empresa de criação de conteúdos televisivos ter abandonado as negociações, disse à Lusa fonte sindical.

"Depois de a Administração do Grupo Plural Entertainment ter decido pôr fim às negociações, os trabalhadores decidiram por unanimidade avançar para novo período de paralisação", lê-se num comunicado hoje divulgado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE). O dirigente do CENA-STE, André Albuquerque explicou, em declarações à Lusa, que "a administração rejeitou liminarmente a proposta" do sindicato e "retirou-se das negociações".

A nova greve começa no dia 18, e estender-se-á até ao último dia do ano, 31 de dezembro.