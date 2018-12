Actualidade

O presidente da distrital do PS de Coimbra congratulou-se hoje com a inclusão do 'Metrobus' do Sistema de Mobilidade do Mondego na reprogramação do Portugal 2020, considerando-a uma "boa notícia" para a região.

A solução tecnológica de autocarros elétricos designada 'metrobus' do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), que irá servir o antigo ramal ferroviário da Lousã e a cidade de Coimbra, foi integrada na reprogramação do Portugal 2020.

Para o presidente da distrital socialista, Pedro Coimbra, esta é "uma boa notícia para a região e para Coimbra". O deputado considerou que a reprogramação levada a cabo pelo Governo demonstra que houve empenho do atual executivo liderado por António Costa para encontrar "uma solução [para o SMM] elegível para fundos comunitários".