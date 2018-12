Actualidade

A produção em larga escala de biocombustíveis pode ser tão prejudicial para a biodiversidade como as alterações climáticas, segundo uma investigação hoje divulgada.

O trabalho envolveu especialistas do Departamento de Biociências da Universidade de Durham, no Reino Unido, que investigaram os potenciais impactos na biodiversidade das mudanças no clima e no uso da terra.

Os autores do trabalho defendem que é preciso que com urgência se tenha em conta a biodiversidade quando se aumentam as áreas de cultivo a pensar nos biocombustíveis, como o biodiesel à base de óleo de palma, de milho ou de colza.