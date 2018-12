Actualidade

O futebolista do Bahrein Hakeem al-Araibi, reconhecido como refugiado na Austrália, vai começar a ser ouvido hoje num tribunal tailandês, quando arrisca um processo de extradição para o país de origem, informou a advogada de defesa.

Detido há duas semanas na capital tailandesa, na sequência de um mandado da Interpol, Hakeem al-Araibi "está com medo e preocupado em ser extraditado", disse Natthasiri Bergman à agência de notícias Efe.

O futebolista diz ter sido preso e torturado no pequeno país do Golfo pérsico durante as revoltas da 'Primavera Árabe', em 2012.