Os cinco fuzileiros navais norte-americanos desaparecidos após a colisão, na semana passada, de dois aviões norte-americanos no oceano Pacífico, ao largo do Japão, foram hoje declarados mortos pelo Exército dos EUA.

O Corpo de Fuzileiros decidiu terminar as operações de socorro depois de vários dias de buscas sem sucesso, de acordo com um comunicado. Dos sete ocupantes, apenas um fuzileiro foi resgatado com vida.

"Realizaram-se todos os esforços para encontrar a tripulação", disse o tenente-general Eric Smith, da 3.ª Força Expedicionária da Marinha, saudando a "incrível mobilização de forças norte-americanas, japonesas e australianas".