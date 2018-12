Actualidade

"Eliete", de Dulce Maria Cardoso, põe "a vida real e não editada" em contraponto com a vida digital, num romance que explora as "máscaras" que encobrem a "vida normal" das pessoas, a mudança e a identidade do país.

"Eliete - A vida normal" centra-se numa mulher de meia idade, caracterizada pela mediania em tudo, casada e mãe de duas filhas, agente imobiliária, que se sente insatisfeita com a vida e com o casamento, e que, na procura de mudança - vontade desencadeada na sequência da hospitalização da avó, com sinais de Alzheimer - vira-se para as conquistas através da internet e das redes sociais, que no romance têm um papel central.

"A grande dificuldade destes tempos é fazer coincidir o eu digital com o eu real e ultrapassar o facto de nós estarmos sempre a ser avalidados", diz a escritora em entrevista à agência Lusa.