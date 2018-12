Actualidade

O deputado pró-democracia Sulu Sou criticou hoje o que considera ser a "demissão dissimulada" de dois juristas portugueses que trabalham na Assembleia Legislativa (AL) há mais de duas décadas.

"A decisão tomada pela Assembleia Legislativa, que despede de forma dissimulada os dois assessores, contradiz o objetivo de ver os trabalhos da AL aperfeiçoados, o que deixa muitos deputados, profissionais e até mesmo o público perplexos e preocupados", afirmou o deputado durante o período antes da ordem do dia.

"Os assessores Paulo Cardinal e Paulo Taipa são juristas profissionais e experientes, dominam bem o Direito Constitucional, a Lei Básica e a Lei do Jogo. Especialmente o assessor Paulo Cardinal que, em 1992, iniciou a sua carreira na Assembleia Legislativa com 26 anos de idade, é um dos elementos com mais tempo de serviço ininterrupto desde 2001", acrescentou.